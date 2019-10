Cento lupi arrivano in città: l'installazione 'Wolves coming' in piazza Municipio

La mostra 'Wolves coming' sarà inaugurata in piazza Municipio, a Napoli, il 14 novembre 2019. Si tratta dei famosi ''cento lupi" dell'artista cinese Liu Ruowang, una mostra che ha percorso il globo intera e che approda in città per l'intero inverno. Sarà infatti visitabile fino al 31 marzo 2020. I cento lupi rappresentano - secondo i critici - movimento, mutevolezza, instabilità, globalizzazione. L'installazione al centro della città, di fronte al palazzo del Comune, appare molto significativa.

Ogni scultura è lunga circa due metri e mezzo e pesa 280 chili. Il gruppo di belve - che nel suo complesso rappresenta, secondo i curatori, la minaccia al vivere comune di una società costituita - è realizzato dal grande scultore cinese Liu Ruowang, uno dei maggiori artisti contemporanei cinesi, 42enne le cui scelte artistiche rivelano precise idee politiche. La mostra è promossa dall'Assessorato comunale a Cultura e Turismo, organizzata da Lorenzelli Arte e Alfred Milot Mirashi con la curatela di Ivan Quaroni e la collaborazione di Federica Minesso.