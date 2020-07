I lupi lasciano Napoli: il sindaco de Magistris all'inaugurazione a Firenze

"Da pochi giorni i lupi hanno lasciato la nostra piazza Municipio per trasferirsi nella bellissima Firenze. Questa mattina abbiamo inaugurato, insieme al Sindaco Dario Nardella, al direttore delle gallerie degli Uffizi, al console generale della Repubblica Popolare Cinese e all’Assessore alla cultura, la mostra di Liu Ruowang 'Lupi in arrivo'". Così sui social il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che quest'oggi ha partecipato a Firenze all'inaugurazione dell'installazione dei lupi di Liu Ruowang, che per circa 9 mesi sono stati ospitati in piazza Municipio, per un ideale passaggio di consegne.

"Due città storiche unite da un ponte di arte contemporanea internazionale. Di questi tempi bui la rinascita non può che avvenire attraverso la cultura che, nei secoli, ha sempre rappresentato un faro per l’umanità", ha concluso il primo cittadino partenopeo.