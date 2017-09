Lunga​ ​viSta​ ​al​ ​nonno: web serie e crowdfunding a supporto della ricerca sulle cure dell'occhio

L'arte al servizio della ricerca medica: Lunga viSta al nonno è la prima web serie ironica, ideata da BioNanoMed, gruppo di ricercatori napoletani sulle nanotecnologie e Coffee Brecht, scuola di improvvisazione teatrale allo scopo di raccontare, sostenere, promuovere le attività di ricerca in ambito delle microtecnologie applicabili alla cura dell’occhio e sulla vita dei ricercatori.

Per sostenere la ricerca, è partito anche on line, sulla piattaforma Eppela (www.eppela.com/lunga-vista-al-nonno) un omonimo progetto di crowdfunding. Il countdown per poter donare è iniziato alle ore 16.00 del 18 settembre e per 40 giorni sarà possibile condividere il progetto ​al fine di sostenere ​le attività di ricerca che hanno come obiettivo di migliorare le cure, attualmente molto invasive, delle malattie dell’occhio.

Cos’è​ ​il​ ​progetto​ ​di​ ​ricerca​ ​Lunga​ ​viSta​ ​al​ ​nonno

Con l’avanzare dell’età, i nostri amati nonni - spiegano i promotori dell'iniziativa - corrono il rischio di sviluppare malattie del segmento posteriore dell’occhio come ad esempio la maculopatia, la retinopatia diabetica e il glaucoma. ​Attualmente, la cura delle patologie in oggetto è molto difficile e invasiva, e l’unico rimedio possibile è l’iniezione diretta di farmaci nell’occhio, da effettuare con una frequenza approssimativamente mensile. Queste iniezioni, oltre a essere mal tollertai dai pazienti, possono a loro volta causare problemi​ ​nell’occhio​ ​e​ ​portare​ ​anche​ ​al​ ​distacco​ ​della​ ​retina. Per questo motivo, il team di ​Lunga viSta al nonno sta lavorando allo sviluppo di strategie per allungare il tempo tra due iniezioni: questo permetterebbe di ridurre i disagi e i rischi per il nonno. L’obiettivo del progetto “​Lunga viSta al nonno​” è l’utilizzo di microtecnologie per realizzare sistemi biodegradabili per il rilascio prolungato di farmaci nell’occhio, in modo da allungare il più possibile il tempo tra due​ ​iniezioni​ ​e​ ​rendere​ ​più​ ​agevole​ ​la​ ​vita​ ​delle​ ​persone​ ​malate.

Come​ ​sostenere​ ​Lunga​ ​viSta​ ​al​ ​nonno

Lunga viSta al nonno ha scelto di presentare, promuovere e condividere la propria idea attraverso la strumento di crowdfunding. L’obiettivo è chiedere a chi vive queste patologie da vicino, a chi ama i nonni e chi crede nel progetto di sostenerlo e divulgare. Il referente del progetto Marco Biondi ha promosso il suo progetto sui diversi social dicendo: “​Abbiamo bisogno di chi avrà voglia di raccontarci e condividere la nostra campagna di crowdfunding in tutti i social media. Abbiamo bisogno di chiunque abbia voglia ​di ​emozionarsi ​insieme ​a ​noi”.