Luminarie, a Soccavo si accendono le luci di Natale

Accensione delle luminarie in via Epomeo e nell’intero quartiere di Soccavo. Grazie allo sforzo dei commercianti dell’associazione Naasce – Nuova associazione artigiani e commercianti Soccavo Epomeo – e del centro commerciale Epomeo è stato acceso per la prima volta il “planetario luminoso”.

Una folla di cittadini ha assistito estasiata all’accensione delle luci. "Dove altri hanno fallito la IX Municipalità è riuscita a portare a casa il risultato. Ringraziamo ancora una volta i commercianti che, nonostante la crisi economica che ancora si fa sentire, hanno messo a disposizione importanti risorse economiche in favore del quartiere. Il nostro ringraziamento, inoltre, si estende al servizio Autoparco del Comune di Napoli che in 14 giorni, in un periodo in cui nelle altre Municipalità ci sono enormi sofferenze legate alla manutenzione del verde, ha svolto un formidabile lavoro potando circa 440 piante e permettendo l’installazione delle luminarie", scrive su Facebook la IX Municipalità.