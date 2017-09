La napoletana D'Alise alle semifinali nazionali di Area Sanremo

Si chiama Sanremo giovani 2018 il sogno di Luisana D'Alise, la giovane e promettente cantante napoletana di Casalnuovo che approda alle semifinali nazionali di Area Sanremo.

"Ho aperto la casella della posta elettronica - racconta Luisana a NapoliToday - e ho trovato una convocazione per un provino che aspettavo da tempo, quello per Area Sanremo l'unico concorso che porta Sanremo Giovani. Ho passato la prima fase all'Ippodromo di Agnano andando cosi alle Finali Regionali/Interregionali al Teatro Cimarosa di Aversa il 16 e 17 settembre. E' stata una serata meravigliosa con un'orchestra eccezionale, il direttore di Radio Italia Antonio Vandoni e grandi ospiti. Ho superato anche questa seconda fase, passando cosi alle Semifinali Nazionali che si terranno al Palafiori di Sanremo".

''Sono molto emozionata per questo traguardo - prosegue Luisana D'Alise - non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto. Quella sera al gran galà, quando ho sentito il mio nome, ho provato un'emozione grandissima. Ho pianto come una bambina. Ora incrocio le dita e spero di andare avanti con un pizzico di fortuna. E' comunque una grande soddisfazione per me andare a Sanremo con numerosi artisti".