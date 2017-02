Lucy Lawless a Napoli, per Xena "avventura" in Circumvesuviana

Xena a Napoli ed in Circumvesuviana. Lucy Lawless attrice neozelandese famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio della "principessa guerriera" nella serie tv cult degli anni '90, ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in città.

In una in particolare si trova con un'amica in un treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento, che definisce "charming", affascinante. Molti i commenti entusiastici, e anche qualcuno divertente e ironico. Un utente, a proposito dello stato della linea ferroviaria, ha scritto: "I tempi cambiano e le sfide di Xena si fanno sempre più ardue in Circumvesuviana".

La Lawless ha anche scritto in italiano sul proprio profilo social: "Mi è molto piaciuta la cena #UnPostoAlSole, Gianturco, Napoli. Grazie allo chef e alle Cameriere amichevoli e gentili. Il pesce era incredibile! La prossima volta la Pizza!! (Senza glutine?)".