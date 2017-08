Lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo italiano, Luciano De Crescenzo, compie 89 anni.

Di professione ingegnere, ha trascorso la propria vita folgorato dal mondo umanistico, divenendo autore di best-seller e di film rimasti nella storia del nostro paese.

Indimenticabili i film da regista: "Così parlò Bellavista", "Il mistero di Bellavista", "32 dicembre" e "Croce e delizia". De Crescenzo è stato anche tra i protagonisti accanto a Sophia Loren e Luca De Filippo di "Sabato, domenica e lunedì" di Lina Wertmüller.

L'89enne è nato nel quartiere San Ferdinando, nella zona di Santa Lucia, dove frequentò le elementari assieme a Carlo Pedersoli (Bud Spencer).

Sulla sua Napoli (in una delle ultime interviste): "È una delle città più belle al mondo. Io non smetterò mai di ripetere quanto sia stato fortunato, non solo perché sono nato a Napoli, ma soprattutto perché sono nato nel quartiere di Santa Lucia. Ebbene, sono tante le strade da visitare, ma la mia preferita è di sicuro San Gregorio Armeno, la via dei pastori e dei presepi. Ogni qualvolta passeggio tra le opere dei maestri presepisti mi convinco che Gesù è nato a Betlemme una sola volta, ma a Napoli tutte le altre".“