Lucia La Marca, Miss Spontaneità: "Accettiamoci per come siamo"

Durante la serata che ha visto trionfare Filomena Venuso come Miss Reginetta d’Italia 2017, un messaggio importante è stato lanciato dalla finalista Lucia La Marca che ha conquistato la fascia di Miss Spontaneità.

La giornalista di Napoli, 23 anni, è impegnata nella sensibilizzazione contro il bullismo. "Non ho la fisicità di queste bellissime ragazze ma mi sono messa in gioco lo stesso e voglio farvi capire chi sono veramente. Soffro di alopecia - ha detto togliendosi la parrucca - e il mio compito è quello di aiutare tante donne a volersi bene per come sono, l’alopecia e le chemioterapie non possono rovinarci la vita.Voglio dare un messaggio di libertà a tutte, l’importante è sentirsi sempre belle e accettarsi per come siamo".