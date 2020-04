Va a Maris il terzo premio internazionale della critica Cesarini del festival di Napoli 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il 12 aprile 2020 è stato assegnato a Luca Maris il terzo Premio Internazionale della Critica Gianni Cesarini del Festival di Napoli 2019. Si tratta del più alto riconoscimento dopo il primo premio del Festival di Napoli, creato dal Direttore Artistico Massimo Abbate (figlio di Mario Abbate, cantante e attore italiano, tra i più celebri e grandi esponenti della canzone napoletana) e assegnato ogni anno non in contemporanea alla manifestazione, bensì molto dopo. Al super critico internazionale Gianni Cesarini è affidato il compito di decretare l'assegnazione. Nato come riconoscimento di pregio alla canzone e all'interprete che più rientri in un giudizio prettamente critico di alto livello, spesso si discosta da quello sancito dalla Giuria di qualità. Gianni Cesarini, uomo di indiscusso spessore professionale e morale, storico e critico della musica a 360 gradi, ha da sempre avuto straordinarie capacità di giudizio specializzandosi nella Canzone Napoletana e di questa è a buon diritto ritenuto il più alto e credibile intenditore. Dopo essere stato premiato al Festival di Napoli 2019 con suo il brano “Luntano senza e te”, con il Premio Speciale “Tu si ‘na cosa grande” – Intensità, viene assegnato a Maris anche il prestigioso terzo Premio Internazionale della Critica Gianni Cesarini del Festival di Napoli 2019 con la seguente motivazione: “C’è voluto un po’ di coraggio per dare il terzo premio al coraggio di Luca Maris per la sua disarmante autenticità, nel dirci di una triste realtà che attanaglia Napoli. Il protagonista della canzone si presenta senza maschere. A livello musicale è vicino al mondo neomelodico e non lo nasconde, per questo la canzone è vera, rappresenta una dura realtà cantata con naturalità e sentimento. Sicuramente possiamo dire che la canzone di Luca Maris è stata tra le più apprezzate del Festival di Napoli 2019, i numeri e i due premi lo dimostrano ampiamente, così come le moltissime visualizzazioni che hanno contribuito a fare da ottima cassa di risonanza, un valore aggiunto alla sua performance e al Festival di Napoli 2019. Il video dell'esibizione al Festival di Luca Maris è stato pubblicato sul canale youtube dell’artista Official: https://www.youtube.com/watch?v=npmyv_o5U7A