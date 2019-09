Luca Marinelli a Vanity Fair: “Napoli è qualcosa di fantastico”

Ha appena finito di girare a Napoli il suo “Martin Eden”, la trasposizione cinematografica del romanzo di Jack London. Così ha deciso di raccontare a Vanity Fair le sue impressioni con il film in uscita il prossimo 4 settembre. Si tratta di Luca Marinelli, protagonista del film di Pietro Marcello, girato a Napoli e che ha nella città una cornice unica per le scene. Sceneggiato dal napoletano Maurizio Braucci, ha dato la possibilità a Marinelli di conoscere meglio la città e di innamorarsene.

Le parole di Marinelli

«Non avevo mai vissuto tutto questo tempo a Napoli; e non l’avevo mai conosciuta così tanto. Non sono ancora riuscito a capirla fino in fondo; non completamente. Napoli è un posto a parte. Sono arrivato ad amarla. Napoli è un popolo intero. Qualcosa di fantastico. È un luogo con una grandissima identità. Un’identità molto forte. Pensi alla lingua: non è un dialetto, è una lingua. E poi incontri persone che ti fanno rendere conto di quanto sia bello essere napoletano: quanto sia accogliente, quanto sia affascinante, quanto sia profondo. Napoli, per me, è stata una grandissima scoperta». Queste le sue parole nell'intervista in edicola domani.