"Aveva il blues nel sangue": morto il chitarrista Lous Anthony Powers

E' morto il chitarrista anglo-napoletano Louis Anthony Powers. "Un figlio di Napoli e di Bagnoli", così lo descrive un amico sul gruppo facebook del quartiere flegreo. "Da oggi "Last night i lost the best friend" di Little Walters, la canzone che lui amava suonare e cantare, perde da oggi senso per me. Louis Anthony aveva il blues nel sangue", scrive chi lo conosceva bene. Sono numerosi i messaggi di cordoglio che conoscenti e amici lasciano sui social networks.

I funerali si terranno martedì 18 febbraio alle 16:00 nella Parrocchia di San Paolo, in viale Maria Bakunin.