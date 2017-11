Liceo Fermi: il laborotorio cross medial in visita al civico museo di storia militare di aversa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sono studenti del Progetto di Giornalismo dell’Istituto normanno, i ragazzi che venerdì 17 Novembre hanno popolato le sale dell’Ex Macello aversano. Qui, infatti, i giovanissimi hanno assistito ad una lezione magistrale dell’esperto di ufficio stampa Salvatore de Chiara. Un approfondimento che si è incentrato sui temi della comunicazione e dell’informazione odierne, sulla figura ed evoluzione del reporter di guerra e sulla storia cittadina in generale. Ma non è tutto: agli studenti, infatti, è stata concessa l’opportunità di visitare il Civico Museo di Storia Militare di Aversa e di scoprirne i tesori grazie alle esaustive spiegazioni di de Chiara, curatore dell’Esposizione. Ad accompagnare i ragazzi, la referente del Progetto Ilenia Menale, a sua volta affiancata dai docenti del Liceo Lucio Siano e Pina Affinito. In particolare, è nelle stanze del Civico Museo di Storia Militare che viene a rivelarsi tutto lo stupore dei Crossmediali, lì dove è data voce alla guerra e ai volti di quegli eroi che hanno combattuto per difendere la cittadinanza di Aversa e dell’agro. Dichiara entusiasta il giornalista Salvatore de Chiara: “voglio fare innanzitutto i complimenti ai ragazzi del Liceo Fermi per l'attenzione e la partecipazione ai vari momenti della giornata. E' stato un confronto molto interessante e, credo, fecondo, sui temi del giornalismo, delle tecniche di racconto dei conflitti, della storia cittadina. Questo mi rende molto felice poiché testimonia la funzione che il Civico Museo di Storia Militare ha ad Aversa, cioè il suo ruolo di supporto alle scuole per la gestione di percorsi formativi innovativi, oltre a testimoniare direttamente ai più giovani dei frammenti importanti di storia. Credo sia stato un momento molto coinvolgenti per i ragazzi che vi hanno partecipato e mi ha impressionato notare il loro spirito di approfondimento e la loro voglia di comprensione. Il mio particolare ringraziamento va a Ilenia Menale, alla dirigente scolastica Mincione ed alla professoressa Affinito per aver reso possibile questa occasione di incontro.” Per info e contatti: press@liceofermiaversa.gov.it