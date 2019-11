Nella Napoli della speculazione edilizia "Tutti sono un numero"

Napoli, fine anni 70. Mimmo Tarsitano è la star di TeleNapoli Nuova, una delle tante tv via cavo che stanno spopolando in città. Non se la cava male. Ha soldi, donne, fama. Ma ha anche i giusti agganci con la camorra, quelli che lo possono aiutare a fare il salto. Perché Mimmo vuole tutto. E' questa la sinossi di "Tutti sono un numero", il terzo romanzo di Claudio Metallo, videomaker e scrittore della provincia di Cosenza trapiantato a Napoli.

Ha realizzato più di trenta video tra cortometraggi e documentari. Nel 2013 gli viene assegnato il premio Gianluca Congiusta con questa motivazione: per l'impegno mostrato nel raccontare la Calabria positiva, la Calabria che resiste. Nel 2017 pubblica sempre con CasaSirio ‘Vangelo di malavita’.