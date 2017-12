I carabinieri svelano il quartiere borbonico di via Morelli

Non solo salotto buono della città, ma anche cuore pulsante della Napoli borbonica. La storia di via Morelli si intreccia con quella della caserma Vittoria. Una storia che viene raccontata nel libro “Il quartiere borbonico di via Morelli e la Caserma della Vittoria”, presentato questa mattina al Teatro Sannazzaro.

L’evento si è svolto alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Tullio del Sette, dell’Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, del Sindaco, Dott. Luigi De Magistris, e di numerose Autorità civili e militari.