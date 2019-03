Al Pan la presentazione del libro “A noi ci piaceva il blues”

Abbracci, sorrisi, ricordi e tanta musica: la presentazione del volume “A noi ci piaceva il blues”, scritto da Antonio Tricomi e Giorgio Verdelli - è stata un happening all'insegna del piacere di (ri)trovarsi. E ripercorrere le fasi salienti che all'ombra del Vesuvio hanno visto nascere e diffondersi il blues metropolitano: "Canti - ha ricordato L'assessore comunale alla cultura Nino Daniele, presente all'evento - che esprimevano ed esprimono voglia di libertà".

Al tavolo dei relatori, con gli autori, Luigi Caramiello e Lino Vairetti fondatore degli Osanna. In sala alcuni tra i musicisti che hanno fatto il sound partenopeo. "Presentiamo lo stesso libro 3 anni dopo - ha detto Tricomi - perché, pur essendo proprio lo stesso, è come se fosse cresciuto". E da Napoli il libro partirà - per ora - per Roma, con una tappa di racconti appassionati e ottima musica.

Presente anche il sindaco Luigi de Magistris che ha posto l'accento su “Napoli che ha tra le sue virtù un innato talento musicale e la capacità di fondere tradizione e innovazione”.