Insieme per tornare a leggere: LibriMarket e Sepofà regaleranno 500 libri ai napoletani in strada

Per far riscoprire il piacere della lettura, Mondolibri ha deciso di fare un regalo ai cittadini napoletani: donare circa 500 libri ai passanti di Spaccanapoli, fra piazza San Domenico Maggiore e Piazzetta Nilo, grazie al supporto dei volontari di Livecode (media partner dell’iniziativa) e Se.Po.Fa (agenzia di promozione culturale e editoriale).

Stando agli ultimi dati del Rapporto sullo stato dell’editoria 2017 diffuso durante la Buchmesse di Francoforte, il numero generale di lettori è in calo. “A Natale regala un libro” (questo il nome dell’iniziativa) unisce tre realtà meridionali che hanno accettato l’emozionante sfida di moltiplicare le emozioni legate alla lettura di un libro. Come? Proprio a partire da un dono: ai passanti verranno regalate le sensazioni e i desideri che vivono celati fra le pagine dei libri. Sarà possibile, così, riscoprire il piacere di sfogliare le pagine di una nuova storia e magari, in vista delle festività natalizie, condividere il piacere della lettura con le persone più care, regalando libri sotto l’albero.

Prima della “donazione” alla cittadinanza, nella location del Museum Shop & Bar (Largo Corpo di Napoli) - che è anche partner dell’iniziativa - si terrà una breve conferenza stampa per illustrare l’iniziativa, conferenza a cui sono stati invitati anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’assessore alla Cultura Nino Daniele.

Sarà anche l’occasione per presentare in anteprima la piattaforma LibriMarket.it. Si tratta di una piattaforma web (a cui seguirà lo sviluppo di un’app per smartphone) che va incontro proprio alle librerie di quartiere: attraverso un sistema di match tra domanda e offerta, il lettore registrato al portale potrà immediatamente sapere intorno a lui quale libreria ha a disposizione il libro che cerca. Senza dover ricorrere alle attese dell’acquisto web con annessa spedizione o a dover raggiungere un lontano maxistore, magari inconsapevole che il libro da lui desiderato è proprio sotto casa sua.

GLI ORGANIZZATORI

LibriMarket.it nasce da un’idea dell’imprenditore Corrado Matacena, da tempo attivo nel campo della promozione editoriale, con particolare attenzione al contesto napoletano in cui opera. La piattaforma, in fase di lancio, permetterà l’incontro tra domanda e offerta coinvolgendo da un lato i piccoli esercenti, dall’altro i lettori che potranno indicare il libro che cercano e ottenere immediatamente un riscontro sulla disponibilità nelle vicinanze. Sepofà Il Sepofà è cooperativa sociale di comunicazione e promozione editoriale e culturale che nasce a Napoli Est. La mission della cooperativa è quella di contrastare il disagio attraverso la promozione della cultura. Livecode Digital Company Livecode Digital Company è una web agency / agenzia di comunicazione con sede a Napoli e in Sicilia. Da oltre quindici anni si occupa dei servizi digitali e di marketing di Corrado Matacena. La piattaforma LibriMarket.it è stato realizzato da Livecode.