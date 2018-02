Libri Market lancia la sua prima rassegna letteraria: si inizia l'8 febbraio con Nunzia Marciano

Dopo il successo dell’iniziativa di lancio natalizia, con oltre 700 libri donati in strada ai passanti (in un’iniziativa che ha visto coinvolti anche Livecode, Se.Po.Fà e che ha avuto il patrocinio morale del Comune di Napoli), Libri Market lancia la sua prima rassegna letteraria nel cuore antico della città di Napoli. L’obiettivo resta quello di invitare alla lettura.

La rassegna “Incontro con l’autore” di Libri Market verrà ospitata per questo dal Museum Shop&Bar di Largo Corpo di Napoli (luogo ad alta vocazione turistica e nel pieno centro storico partenopeo) e partirà l’8 febbraio con l’incontro con Nunzia Marciano (ore 18.00). Giornalista, volto storico di Canale 8, la Marciano con il suo primo libro, “Single per legittima difesa” (Alessandro Polidoro Editore, 2016), è diventata un caso editoriale per l’enorme successo della sua opera, che va ad analizzare con ironia e sarcasmo, ma non per questo non in profondità, i rapporti tra la donna e i suoi corteggiatori all’alba del nuovo millennio. Più che presentazione del libro, un incontro-scontro tra Nunzia Marciano e Enrico Parolisi, esperto di comunicazione digitale e direttore del webzine Livenet.

Cinque in totale gli appuntamenti della prima edizione della rassegna “Incontro con l’autore”. Seguiranno nell’ordine gli incontri con: Giancarlo Palombi (1 marzo, “Ragazzi con la Pistola”), Antonio Di Costanzo (15 marzo, “Scrivo solo dopo il rum”), Ivan Fedele e Rosa Alvino (29 marzo, “Non avrai altro Dio all’infuori di Claudio”) e si chiuderà con Marco Perillo (19 aprile, “101 perché di Napoli che non puoi non sapere”).

LibriMarket.it nasce da un’idea dell’imprenditore Corrado Matacena, da tempo attivo nel campo della promozione editoriale, con particolare attenzione al contesto napoletano in cui opera. La piattaforma, in fase di lancio, permetterà l’incontro tra domanda e offerta coinvolgendo da un lato i piccoli esercenti, dall’altro i lettori che potranno indicare il libro che cercano e ottenere immediatamente un riscontro sulla disponibilità nelle vicinanze.