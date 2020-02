Tutti i libri usati a un euro: l'iniziativa della libreria Iocisto

Dal 14 febbraio a lunedì 17 febbraio 2020 la libreria Iocisto (via Cimarosa 20 - Piazza Fuga, Vomero) lancia l'iniziativa "Leggitutto": i libri usati costeranno solo un euro. In offerta numerosi titoli di narrativa straniera, thriller e autori italiani. "Leggitutto per noi significa anche leggere tutti. Dal giorno di San Valentino al 17 febbraio 2020 scegli i tuoi libri "letti" a solo 1 euro".