In fila ai Quartieri Spagnoli in attesa di Liberato. I fan acquistano i gadget del cantante

Decine di giovani sono in fila da questa mattina nei Quartieri Spagnoli, nello spazio Casaforte: Liberato, il cantante senza volto, ha dato appuntamento ai suoi fan. Un appuntamento che sembra, finora, una riuscita operazione di marketing. All'interno dello spazio, infatti, sono in vendita l'album dell'artista e numerosi gadgets: magliette, poster, felpe, accendini. Un evento che, attraverso il passaparola social, ha portato tra i vicoli dei Quartieri tanti giovani. Si vocifera che Liberato possa apparire da un momento all'altro per un'esibizione estemporanea, ma nessuna conferma finora.