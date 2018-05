Liberato è un detenuto del carcere di Nisida? La tesi spopola sul web

Lo scorso 9 maggio oltre ventimila persone hanno invaso il lungomare di Mergellina per assistere al concerto di Liberato, il rapper senza volto che ha conquistato le nuove generazioni con le sue canzoni a metà strada tra il rap e il R&B. In molti speravano che il cantante svelasse finalmente la sua identità, ma anche questa volta si sono dovuti accontentare solo della sua musica. Le teorie sull'identità di Liberato continuano a moltiplicarsi in rete. L’ultima, divenuta virale in poche ore, è stata proposta dal famoso youtuber napoletano, Iutubber Diego. Secondo questa tesi, Liberato sarebbe un ragazzo del carcere minorile di Nisida e farebbe parte di un progetto di recupero a tema musicale. In effetti, tra le tante attività del carcere per il recupero dei detenuti ci sarebbe proprio un laboratorio musicale.

Tanti sono gli indizi raccolti dallo youtuber partenopeo a sostegno di questa teoria. Dalla presenza di un'imbarcazione della polizia durante il suo ultimo live, alla sirena a manovella (un tempo usata per segnalare l'evasione di un detenuto da un carcere) che il rapper ha utilizzato più volte durante i suoi concerti, ai riferimenti nelle canzoni che rimandano continuamente al tema della prigionia.

Ecco il suo video..