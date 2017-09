Liberato, Alici Come Prima svela l’identità del rapper napoletano

A pochi giorni dal lancio del suo nuovo singolo, “Gaiola Portafortuna”, si ritorna a parlare dell’identità di uno dei fenomeni musicali del momento: Liberato. La sua immagine era stata accostata a nomi come Calcutta, Izi, Priestess e Dj Shablo. Ma a quanto pare, sotto il cappuccio del rapper napoletano “senza volto”, ci sarebbe Emanuele Cerullo, il giovanissimo autore della raccolta di poesie “Il Ventre di Scampia”. Su una pagina Facebook che tratta di Rap italiano, ad inizio agosto, era stato pubblicato un video in cui veniva svelata la (presunta) identità di Liberato. Sul “mistero” ha cercato di indagare ulteriormente il giornalista Andrea Rossi che in un video di Alici Come Prima (pagina Facebook di cui è fondatore) ha svelato convincenti indizi che dimostrerebbero che Liberato e il giovane scrittore napoletano sarebbero la stessa persona.

Secondo il video di Alici, tante sarebbero le assonanze tra i testi delle canzoni di Liberato e le poesie di Emanuele. L’ossessione di essere libero e la passione per Scampia, due tematiche centrali nei brani delle canzoni del rapper, sono anche i due argomenti trattati nei libri di Cerullo: “Il Coraggio di essere libero” e “Il Ventre di Scampia”. E’ solo una coincidenza!? Andiamo avanti con gli altri indizi! Spulciando il profilo Facebook del giovane poeta, Andrea Rossi fa notare che il 9 maggio scorso era stata pubblicata una poesia (di Emanuele) ricca di riferimenti evidenti ai contenuti del brano “Nove maggio” di Liberato. Poesia che, però, è stata successivamente cancellata dallo stesso Cerullo. Altro indizio rilevante che accosterbbe l'immagine di Liberato al poeta di Scampia è la partecipazione della coreografa Nancy Scognamiglio alla realizzazione del video musicale “Nove maggio”: la ballerina, a quanto pare - come spiega Andrea nel video -, sarebbe un’amica di scuola di Cerullo. Un ultimo indizio è emerso dalla sbobinatura di un seminario sul dialetto napoletano tenuto da Emanuele all’Università Suor Orsola Benincasa: durante la lezione lo scrittore ha “esaltato” alcuni termini napoletani contenuti nelle canzoni di Liberato ("m’è sciarmat”, “m’è sfunnat”, "‘mpressiunat”). Cerullo, poi, nella parte finale del video di Alici, e' stato contattato telefonicamente da Andrea: durante la telefonata, pero', Emanuele si è mostrato molto agitato e poco disponibile a parlare interrompendo quasi subito la conversazione.

Quelle mostrate da Andrea nel video di Alici sono solo coincidenze o il giovane poeta napoletano è davvero Liberato!?

Ecco il video di Alici Come Prima: