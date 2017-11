Musica e mafie: Lucariello in cattedra al Suor Orsola

Dai blocchi di cemento di Scampia ad una cattedra dell'Università Suor Orsola Benincasa. In mezzo, venti anni di carriera musicale e di impegno contro la camorra. Luca Caiazzo, più conosciuto con il suo nome da rapper Lucariello, ha tenuto una lezione sul rapporto tra musica e camorra agli studenti del seminario di Storia delle mafie tenuto da Isaia Sales. Insieme al docente universitario ha raccontato il suo percorso che è passato per i quartieri più degradati e periferici di Napoli, gli stessi che hanno poi ispirato la sua arte ed animato i suoi racconti.

Uno dei fondatori della scena rap napoletana, ha tra gli ultimi suoi lavori la colonna sonora della serie Gomorra di cui uscirà la terza stagione il prossimo 17 novembre. Nei suoi pezzi ha sempre raccontato Napoli e la malavita ed agli studenti ha spiegato com'è nata questa esigenza, dettata da tutto ciò che ha visto nel corso della propria crescita. Per farlo ha scelto il rap, conosciuto nelle sue estati di vacanza a Castel Volturno grazie ai figli dei militari della Nato che portavano con sé dischi allora sconosciuti oltreoceano.

Tra un racconto e l'altro ha lasciato spazio alla musica esibendosi in diversi pezzi a cappella. L'ultimo è stato quello dedicato a Roberto Saviano, “Cappotto di legno”, con cui ormai collabora da anni. A partire dall'analisi della musica classica napoletana e delle prime apparizioni dei racconti dal carcere e della malavita, i due relatori hanno poi analizzato il fenomeno neo-melodico di cui Lucariello ha portato la propria esperienza diretta, conoscendo a fondo la scena musicale nazionale e spiegando come si tratti di un business che da tempo soppianta, in termini di fatturato, anche le maggiori realtà di musica leggera nazionale.