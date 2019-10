Sapete perché si dice “Levà ‘a frasca ‘a miezo”?

Perchè si dice “Levà ‘a frasca ‘a miezo”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente significa “togliere la frasca di mezzo”, cioè "cessare definitivamente un’attività, togliersi di mezzo, sbaraccare". La locuzione richiama ciò che facevano gli antichi osti - con mescita specialmente in strade di campagna - i quali, al momento della cessazione anche solo stagionale della propria attività, solevano staccare dall’architrave della porta dell’osteria il telaio ligneo ricoperto di frasche che vi avevano apposto all’inizio della stagione per segnalare che in quella osteria era giunto il vino nuovo. A Napoli vi fu una strada, un tempo, che proprio per la presenza di numerose osterie che inalberavano le accennate frasche fu popolarmente detta ‘a ‘Nfrascata, ma il cui toponimo ufficiale è Salvator Rosa.