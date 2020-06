Musica, Targhe Tenco 2020: Lelio Morra tra i finalisti

Sono stati resi noti domenica 21 giugno i finalisti delle Targhe Tenco 2020, riconoscimenti dedicati alla musica d'autore e assegnati da un'ampia e rappresentativa giuria di giornalisti musicali.

Le sezioni sono sei, di cui quattro riservate a cantautori (canzone, disco assoluto, disco in dialetto, opera prima), una riservata a interpreti di canzoni non proprie e una che premia il produttore di opere “a progetto”.

Nella sezione 'Opera Prima', quest'anno tra i 5 finalisti c'è anche il cantautore napoletano Lelio Morra, con il suo disco 'Esagerato'.

Il vincitore di ogni sezione verrà proclamato dopo la seconda votazione, che terminerà il 29 giugno. Le targhe verranno poi consegnate nel corso della prossima edizione del Premio Tenco.

"Vi giuro che mi sono emozionato molto quando me l'hanno comunicato - ha scritto Morra sul suo profilo facebook, annunciando la bella notizia -. Ho ricevuto la notizia poco fa, qui a Sanremo dove sono arrivato per rincontrare la mia famiglia che non vedevo da mesi causa lockdown. Condividere in primis con loro questa notizia è straordinario. Qui nella città dei fiori dove la storia di Luigi Tenco si è fermata. In questo momento in cui la musica è in seria difficoltá e per la prima volta la festa della musica è senza musica, tutto questo ha un valore ancora piu grande. Ringrazio il team che ha creduto nel mio disco lavorando sodo ed i giornalisti che hanno votato per il mio lavoro. Che bellezza uagliù"