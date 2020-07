Prohibido, l'incandescente amore tra spagnolo e napoletano dell'hitmaker Lele Blade

Lele Blade. È Lele Blade l'alias musicale di Alessandro Arena, già simbolo dell’urban napoletano. Reduce dal duo Le Scimmie con Vale Lambo e da una serie importante di collaborazioni e featuring, ha la sua hit dell’estate. Si chiama "Prohibido", mescola sonorità latine e scenari da pop-song ed è prodotta dal talento di Dat Boi Dee (Davide Totaro).

È senza mezzi termini un hitmaker, Lele Blade. "Este amor es prohibido. No tiene sentido". Nelle sue calde rime, napoletano e spagnolo sono legati inestricabilmente: "La lingua spagnola fa parte della mia vita: la mia compagna è sudamericana e con lei parlo spesso in spagnolo. Trovo sia molto espressiva oltre ad essere la seconda più parlata al mondo”, spiega.

Prohibido non doveva chiamarsi così. “Avrei dovuto intitolarla ‘Amor prohibido’ ma la parola prohibido, già da sola, mi piaceva di più”, racconta. E aggiunge: "In un certo senso ho voluto rappresentare il gusto e il fascino del proibito in una storia d’amore tra due amanti".

Lele Blade e Dat Boi Dee hanno già diverse collaborazioni alle spalle. I due hanno già condiviso le esperienze di Loco (Disco d’Oro) e Vamos pa la Banca. “Le persone che ci seguono ogni giorno lo sanno da un po’. Il ritornello di questo pezzo – ricorda Lele Blade – è stato ideato l’anno scorso, è balzato fuori con qualche spoiler sui social. Lavoravo molto con Davide in quel periodo e, a differenza, di altri brani questo è stato studiato e concluso in due momenti diversi. A giugno poi ho fatto un free style, Back In the Business, in dono ai fan. Ora c’è Prohibido: è una canzone d’amore senza lieto fine. Nella maggior parte dei casi, storie del genere, finiscono così”.

E, c'è da giurarci, anche il videoclip del brano - in arrivo a giorni - sarà assolutamente "prohibido". La canzone, su eticheta Universal Virgin è in uscita venerdì 17 luglio.

Il testo

Quanno sient’ ‘a voce mì vaje fore e me vuliss’ chiammà

ma staje cu iss’ e nun ‘o ppuò ffà

Vuò sta cu mme pe’ nu paro d’ore solo pe’ te piglià chello ca iss’ nun te pò ddà

Este amor es prohibido [x2]

Ma lo so a te piace el peligro

Este amor es prohibido. No tiene sentido.



Parlamm’ ‘e notte

Cuntatt’ fake

Te sient’ in colpa pecché nun ‘o può lassà

Ce pienz’ tropp’ cu mme vaje sott’

tu vieni ô stess’ orario

tanto ‘o post’ ‘o saje già

Quanta buscie ca ‘o dici ogne sera

chell’ ca facimmo nun ‘o raccunti a nisciuno

‘A colpa nun è ‘a nosta. Succere.

E quann’ stammo ‘nzieme nuje turnamm’ criature

Tu ce staje male ma nun ne vale ‘a pena

te staje spuglianno già int’ ô corridoio

Solo dint’ ô liett’ dici ca me vuò bbene

fore ‘a chella stanza - ognuno ‘a vita soja

Mo so quasi duje mise ca nun te sento

Tu vuò cagnà vita nun ll’ero capito

Perdimmoce pe’ sempe, pò essere che serve

L’ammore è ‘na cundanna e nuje simm’ ll’esempio

N’ata storia n’atu ggiro. Nun me fido.

Nun era nient’ ‘e serio tu nun me credive

Nun vann’ ‘nzieme capa e core

‘Sta vota hann’ vinciuto lloro

Nun era nient’ ‘e serio tu nun me credive

Te guardavo dint’ all’uocchie e po’ redive

Dopp’ ‘e te i’ nun m’annammoro

Forze me staje cercann’ ancora



