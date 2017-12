Legambiente Campania presenta “Cittadella”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Storia di un luogo invisibile alle falde del Vesuvio Venerdì 15 Dicembre 2017 ore 18.00 Chiesa di Sant’ Aniello a Caponapoli Cittadella è un breve documentario realizzato attraverso una sequenza di tavole illustrate e testi; un racconto per immagini che ha come sfondo uno dei tanti territori ‘indefiniti’ prossimi alle grandi città. L’idea nasce dall’esigenza di ‘dare voce’ ad alcuni disegni realizzati da Iodice tra il 2011 e il 2012, inizialmente concepiti come ‘appunti visivi’ di un viaggio intorno al Vesuvio e successivamente riletti in chiave narrativa. Cittadella è un luogo di margine o di periferia in cui gli abitanti assistono inermi alla perdita di identità. Ispirata alle Città Invisibili di Calvino, questa ‘narrazione animata’ vuole offrire lo spunto per una più ampia riflessione sull’identità del territorio vesuviano e delle comunità che lo abitano. Presentato lo scorso Maggio nell’ambito di un’iniziativa patrocinata dall’Ordine degli Architetti di Napoli e dal Comune di S.Giorgio a Cremano, il documentario affronta con un linguaggio nuovo ed originale il tema della tutela dell’ambiente e del paesaggio. Testi e disegni a cura di Salvatore Iodice Partecipano: ANNA SAVARESE ( vice Presidente Legambiente Campania) proiezione del documentario : “ CITTADELLA” di Salvatore Iodice MICHELE BUONOMO ( Presidente Legambiente Campania) AGOSTINO CASILLO ( Presidente Parco Nazionale Vesuvio ) ALDO VELLA ( urbanista) SALVATORE IODICE ( architetto