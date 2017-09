Un ristorante e un auditorium nel Mann di Napoli

Due band di gara per un totale di sette milioni di euro per il restyling del Museo archeologico di Napoli. È questo l'investimento complessivo stanziato dal Mibact, tramite Invitalia, per realizzare il nuovo braccio produttivo del Mann. Un'ala aggiuntiva in cui verranno realizzati un auditorium da 280 posti, una sala conferenze da 50 posti, un ristorante d'eccellenza ed un'area ristoro self service. Il tutto per migliorare l'esperienza culturale per tutti i visitatori all'interno del sito napoletano.

Il primo bando è di 2,4 milioni di euro ed ha come scadenza il prossimo 21 settembre ed ha come obiettivo tutta la parte della progettazione esecutiva. Il secondo, invece, di 4,4 milioni di euro con scadenza al 26 settembre, riguarderà direttamente la costruzione del “nuovo braccio”, la struttura supplementare di quattro livelli fuori terra che ospiterà la nuova ala del museo.