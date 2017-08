Laboratorio teatrale Scugnizzart corsi per adulti-ragazzi-bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Riparte il laboratorio teatrale ScugnizzArt rivolto a ragazzi, adulti e bambini che hanno voglia di mettersi in gioco nel cuore del quartiere vomero-arenella. Un’occasione dunque di entrare a contatto con un’esperienza tanto affascinante quanto educativa come quella teatrale; il palcoscenico come luogo di incontro, confronto, crescita, scoperta, gioco, specchio di una realtà interiore perché “non nasce teatro laddove la vita è piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti… E’ lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui.” (Jacques Copeau). Il tutto corredato da un ricco programma che si avvale della conduzione dell’attore Alessandro Mele e della collaborazione di professionisti, insegnanti e addetti ai lavori che proporranno tra le cui materie: recitazione, improvvisazione, dizione, storia del teatro, scrittura creativa, training psicofisico, analisi del testo, focusing e saggio spettacolo di fine anno. Il “viaggio” teatrale in cui verrete condotti avrà sede nel quartiere napoletano del Vomero, dando la possibilità ai residenti e non, come già accade oramai da qualche anno a questa parte di avere un laboratorio in pianta stabile in una zona facilmente raggiungibile con la metropolitana (fermata Medaglie D’Oro e/o Salvator Rosa). I colloqui sono già aperti, in vista dell’inizio del nuovo anno accademico 2017/18. Per informazioni contattare il 339.6485406 oppure inviare una e-mail a scugnizzart@gmail.com facebook: scugnizzart teatro e/o laboratorio di teatro scugnizzart Ass. culturale ScugnizzArt Rampe Giancarlo Siani, 2 (vomero-arenella) Napoli