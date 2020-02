La zero ft. Livio Cori: è uscito "Abracadabra", il travolgente nuovo singolo della cantautrice di "Nina è brava"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

È uscito “ABRACADABRA”, l’intenso e travolgente nuovo singolo, dalle sonorità urban, della cantautrice LA ZERO in collaborazione con l’artista napoletano LIVIO CORI. Dopo il brano “NINA È BRAVA”, presentato a SANREMO GIOVANI, la cantautrice torna con un singolo che parte da Napoli, dalla sua terra, dal suo dialetto. “ABRACADABRA” è un brano autobiografico per LA ZERO, nel quale i ruoli si capovolgono. Vittima e carnefice si fondono infatti insieme per svelare una verità, dal sottile confine tra bene e male, mai oggettiva, ma frutto di punti di vista. È la figura femminile a scegliere cosa è giusto, senza farsi condizionare della morale o dalle convenzioni comuni. Una donna libera che con un “Abracadabra” combatte i propri mostri uscendone vincente e riscattando sé stessa. Il singolo è impreziosito dalle rime di LIVIO CORI, che nel brano consiglia alla protagonista femminile di disinteressarsi a quello che pensano gli altri di lei e di continuare ad andare dritta per la sua strada, senza paure, dato che è la sua forza sta anche nell’essere stata cresciuta “dalle fiamme del Vesuvio”. LIVIO CORI rappresenta tutti gli uomini che sostengono la libertà delle donne. «’Abracadabra’ è una storia. Una ragazza che da bambina immaginava di essere come sua madre si rende conto di essersi allontanata dalle sue origini e dalla sua famiglia – racconta LA ZERO – per omologarsi e scendere a compromessi. Ma è anche la storia di una donna consapevole di ciò che vuole e non vittima del sistema. ‘Acalacap e vattenn’ e ‘Abracadabra e scumpar’ è il suo modo di allontanare da sé tutto ciò che la limita, che la rende fragile, che la blocca, che la ferisce». LA ZERO è Manuela Zero. Cantautrice, attrice e artista poliedrica inizia a studiare danza classica all’età di sei anni e successivamente musica al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2018 partecipa a SANREMO GIOVANI con l’intenso e poetico brano “NINA È BRAVA”, storia di una bambina che vive in carcere con la madre, che riscuote un ottimo successo di critica e pubblico. Il 16 ottobre 2019 si esibisce allo STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI presentando la ballata “SAN PÀ”, dedicata alla sua terra e al Napoli, sua squadra del cuore, all’evento La Partita del Futuro. L’artista ha inoltre recitato in vari film e serie tv tra cui “LORO 1” e “LORO 2” di Sorrentino e “ROMANZO CRIMINALE” di Sollima. Il 17 gennaio esce il nuovo singolo “ABRACADABRA” che la vede collaborare con il rapper napoletano LIVIO CORI. LA ZERO fa parte della scuderia di talenti HOKUTO EMPIRE.