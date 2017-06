Arriva a Napoli “La Signora del Vento”, il secondo veliero più grande al mondo

Nuovo appuntamento con Le Vele d’Epoca a Napoli dal 29 Giugno al 2 Luglio. La rassegna, organizzata dal 2003 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e dallo Sport Velico Marina Militare, con il patrocinio e la collaborazione tecnica dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca, prevede una serie di regate nel Golfo di Napoli.

Per l'occasione, sarà possibile osservare da vicino La Signora del Vento, il secondo veliero più grande al mondo. Questo veliero a tre alberi lungo 85 metri risale al 1962 - fu costruito in un cantiere polacco - e negli anni ’90 è stato impiegato come Nave Scuola nei mari di tutto il mondo.

Ristrutturato nel 2006, oggi ospita grandi eventi grazie alle sue 18 cabine doppie/matrimoniali predisposte per accogliere fino a 36 passeggeri, il salone ristorante, due bar e il ponte di 400 metri quadrati. A bordo, una cucina internazionale arricchita con specialità marinare locali e accompagnata da un'ampia selezione di vini.