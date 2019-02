"La paranza dei bambini" premiata a Berlino. La dedica di Saviano ai maestri di strada di Napoli

Importante riconoscimento per "La paranza dei bambini" alla 69esima edizione del Festival di Berlino. Il film, tratto dall'omonimo libro di Roberto Saviano, si è infatti aggiudicato il premio come migliore sceneggiatura.

A ritirare il premio il regista Claudio Giovannesi e gli autori Maurizio Braucci e Roberto Saviano. Lo scrittore napoletano ha voluto dedicare il riconoscimento alle Ong e ai maestri di strada: "Dedico questo premio alle ONG che salvano vite nel Mediterraneo e ai maestri di strada che a Napoli salvano vite nei quartieri più difficili".

"Raccontare la verità nel nostro Paese - ha aggiunto Saviano - è diventato molto complicato".

''Esprimo grande compiacimento per il riconoscimento a Berlino per la sceneggiatura al film 'La paranza dei bambini', tema aspro e durissimo che investe la nostra realtà di città e che è stato affrontato con un sentimento autentico di 'pietas' necessario ad andare oltre la cronaca e la spettacolarizzazione. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo come ufficio cinema per dare supporto alla scelta di Napoli come luogo conoscitivo e produttivo per il cinema e che ne ha fatto uno dei luoghi centrali di una nuova stagione creativa'', dichiara l'Assessore alla

Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Nino Daniele.