L'ascesa di "Ciruzzo 'o milionario" in Kings of Crime, il nuovo programma tv di Roberto Saviano

Ha debuttato ieri, su Nove, il nuovo programma di Roberto Saviano "Kings of Crime", con la prima delle tre puntate in tutto dedicate a boss della malavita organizzata. In un'aula universitaria – a voler simboleggiare soprattutto l'intenzione di analizzare il fenomeno malavita in modo scientifico, didattico – la "prima" è stata affidata al racconto della storia di Paolo Di Lauro, noto anche come "Ciruzzo 'o milionario".

Di Lauro è la figura sulla quale è stato costruito il personaggio di Pietro Savastano, tra i principali protagonisti della serie di successo Gomorra. Il boss, ha spiegato Saviano, fu il primo ad intuire che Scampia fosse particolarmente adatta allo spaccio di stupefacenti: con i viali più grandi della città, metteva a disposizione vie di fuga altrimenti assenti in ogni altro quartiere.

Ciruzzo 'o milionario nacque a Napoli. Abbandonato dai suoi genitori, venne adottato da una famiglia di Secondigliano. Prima impiegato in un negozio del quartiere, poi divenne "magliaro", vendendo merci false o rubate. La svolta criminale nella sua vita avvenne dopo il suo ingresso nelle grazie di Aniello La Monica, al tempo potente boss di Secondigliano: Di Lauro da lì a 20 anni avrebbe ucciso il suo padrino per poi sostituirlo, creando il business dello spaccio tra Scampia e Secondigliano.

La storia di Di Lauro è stata resa con filmati del tempo, e con interventi da due punti di vista diametralmente opposti, quello del Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti e del pentito Maurizio Prestieri.