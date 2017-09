Jazzit Award, "The Mingus Suite" tra i migliori 100 album di Jazz

"The Mingus Suite" di Adriano Clemente è stato votato tra i migliori cd dell'anno nei Jazzit Award, che prendono in considerazione i migliori dischi nazionali e internazionali dedicati al jazz.

"The Mingus Suite" è un ritratto jazz in sette movimenti ispirato dalla musica di Charles Mingus. L'idea alla base del disco, prodotto da Dodicilune e distribuito in Italia e all'estero da IRD, si è sviluppata nel 2013 partendo da alcune melodie composte da Adriano Clemente per il suo Akashmani Ensemble basate sulla struttura blues tipica della tradizione di Ellington e Mingus. "Mentre i vari movimenti prendevano forma coerentemente, ebbi l'idea di un potenziale pezzo teatrale che metta in scena la morte del grande bassista e compositore mentre suona sul palco, ricordando quello che Mingus stesso aveva scritto nelle sue note di copertina a "Mingus at Monterey": una strana cosa successe mentre eseguivo "A Train". Mi attraversò la paura di morire. E la superai. Stavo guardando il cielo, e mi dissi: "Bene, eccomi qui, tesoro. Signore, credo che sia giunto il momento". Suonerò ancora meglio perché voglio essere perfetto quando morirò», precisa Clemente, in quest'opera affiancato da Francesco Lento (tromba), Mario Corvini(trombone), Daniele Tittarelli (sax alto), Marco Guidolotti(sax baritono, clarinetto, clarinetto basso), Riccardo Fassi(piano), Dario Rosciglione (contrabbasso), Andrea Nunzi(batteria), Roberto Ottaviano (sax soprano) e Raffaele Toninelli (contrabbasso).

La settima edizione del Jazzit Award 2016 ha coinvolto 15.457 persone.