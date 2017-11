Musica, Senese annuncia un disco per i suoi 50 anni di carriera | VIDEO

Nell'ambito della presentazione della rassegna di musica, danza, arte e tradizione "Sorrento Incontra - M'illumino d'inverno", in programma dal 25 novembre al 27 gennaio a Sorrento, James Senese ha annunciato l'imminente registrazione (che avverrà proprio al Teatro Tasso di Sorrento in occasione del live di Senese, 2 e 3 dicembre) di un disco celebrativo per i suoi 50 anni di carriera. L'ex frontman dei Napoli Centrale ha parlato ai nostri microfoni delle sue emozioni in vista di un momento così significativo e si è soffermato su Napoli e i napoletani: "Se la città è peggiorata è perché siamo peggiorati noi. I napoletani hanno sempre due facce, mai una sola", ha detto Senese.

"Sorrento Incontra - M'illumino d'inverno" si articola in quindici appuntamenti di respiro internazionale: oltre al già citato Senese, si esibiranno: il violinista armeno-libanese Malikian (Teatro Armida, 25 novembre), il World Spirit Ensemble (Cattedrale di Sorrento, 9 dicembre), The Fantomatik Orchestra (itineranti, 10 dicembre), Peppe Servillo (Chiesa dell'Annunziata, 30 dicembre), Raiz (Teatro Tasso, 13 gennaio). La direzione artistica è del regista Mvula Sungani. Info su www.arealive.it.