'Fatte 'a croce', il nuovo singolo di Ivan Granatino è per gli eroi della precarietà

È stato lanciato su Spotify e, con il video di IRed produzioni, anche su YouTube, ‘Fatte a croce’, il nuovo singolo di Ivan Granatino, tratto dall'album ‘Ingranaggi’. Il brano, prodotto dall'etichetta ‘Napule Allucca’, costituisce un altro passo del percorso dell'Afro trap, con cui Granatino continua la sua evoluzione musicale e arricchisce il percorso artistico avviato con l'uscita di ‘Ingranaggi’ segnato la maturazione di Granatino. 'Fatte 'a croce’ è uno stimolo alla perseveranza dei giovani che affrontano il dramma della disoccupazione nel Mezzogiorno, un appello a non chinare la testa ed a resistere.

"L'afro trap è un genere che mi ispira tantissimo", spiega Granatino. "Il brano 'Fatte a croce' è un invito a non arrendersi mai, con la consapevolezza che non bisogna vivere di speranza, perché nessuno ti regala nulla, ma bisogna conquistarsi tutto con le proprie forze a cominciare dal lavoro. Per questo la mattina bisogna farsi la croce e rimboccarsi le maniche per arrivare a fine mese". Il 17 marzo Granatino terrà a Napoli un grande concerto alla Casa della Musica.