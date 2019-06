Iuliano, il napoletano che proverà a stregare Tom Waits

Il suo primo ep ha ricevuto due nomination agli Indipendent Music Awards di New York e rispecchia appieno la libertà del suo stile. “Hidden Roots” è il primo lavoro di Mauro Iuliano, in arte Iuliano, musicista napoletano che si è diviso tra l'Italia e il resto del mondo per costruire la sua carriera. Le due nomination sono per la miglior produzione e per il video del singolo “Who knows”. Il prossimo 22 giugno al Symphony Space di Broadway verrà giudicato da Gloria Gaynor, Sananda Maitreya e Robert Smith della band The Cure. Ma soprattutto da uno dei suoi idoli, Tom Waits, dinanzi a cui si esibirà.

La carriera di Iuliano

Una vita trascorsa tra Napoli e Boston, Iuliano sogna di stregare gli americani in un concorso a cui si è iscritto senza grandi aspirazioni tanto da cestinare per sbaglio la mail in cui venivano annunciate le due nomination. Un sogno che però adesso potrebbe diventare realtà e a cui lui ha lavorato una vita intera coltivando il suo stile unico, difficile da rinchiudere in un genere. Bisognerà aspettare dieci giorni per sapere se ci sarà un napoletano tra i preferiti di Tom Waits.