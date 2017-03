Italia's Got Talent: exploit per Gennaro, dall'ospedale alla lirica |VIDEO

Gennaro Guerra, infermiere di professione, si è cimentato sul palco di Italia' Got Talent nella performance lirica “La donna è mobile”, tratta dal “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, che ha colpito molto i giudici. A Gennaro sono stati assegnati ben quattro sì.

"Sono stato iscritto dai miei pazienti perché canto sempre per loro. E' stata una favola arrivare lì per me. Gli operatori socio sanitari spesso sono finiti nell'occhio del ciclone negli ultimi tempi, ma sono persone oneste e di gran cuore", ha confidato a NapoliToday Gennaro.

.