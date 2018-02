Italia In...Canto: Gabriella Bellocchio e Natale Munao' vincono la XVII edizione

La XVII edizione di “Italia in…Canto”, il talent canoro dedicato agli over 50 organizzato dall'Associazione 50&Più, è stata vinta da Gabriella Bellocchio di Sorbolo (Parma) e da Natale Munaò di Messina, che in coppia hanno cantato Vivo per lei, brano portato al successo da Andrea Bocelli e Giorgia. L'evento canoro dedicato ai più grandi successi della tradizione musicale italiana si è concluso con la finale al Teatro Mediterraneo di Napoli dove 24 cantanti da tutta Italia, di cui due duetti, si sono esibiti davanti a un pubblico delle grandi occasioni accompagnati da un'orchestra diretta dal Maestro Gaetano Raiola.

“Siamo felicissimi di questa vittoria” dicono i vincitori della Kermesse, che con la loro interpretazione hanno conquistato il voto della giuria artistica e del pubblico - più di 1000 persone presenti. Vincitrice del Premio della Critica nella precedente edizione, Gabriella Bellocchio nella vita è assistente familiare e canta in un coro lirico da tre anni. Natale Munaò, già Disco d'Oro della XVI edizione, lavora in una casa di riposo allietando, come animatore, gli ospiti con la sua voce. “Non ci aspettavamo questo successo, la nostra amicizia è nata proprio grazie a Italia In... Canto e siamo emozionati come non mai. Separati da 1.200 km di distanza, abbiamo cantato insieme solo tre volte: alle audizioni, alle semifinali e oggi”. A decretare i vincitori, insieme al giudizio del pubblico, una giuria di eccezione composta da Peppino di Capri, Silvia Mezzanotte, Enrica Bonaccorti, Michelangelo Iossa e Renato Borghi, presidente nazionale 50&Più.

Questa edizione di Italia In...Canto è stata un omaggio ai 60 anni di Nel blu dipinto di blu del grande Domenico Modugno e ai 60 anni di carriera di uno dei più importanti ambasciatori della canzone italiana, Peppino di Capri. A grande richiesta l'artista caprese si è esibito con due brani simbolo della sua carriera Champagne e Roberta, oltre che con il suo ultimo brano e cinquecentesima canzone I miei capelli bianchi. Ad infiammare il pubblico ci ha pensato anche Silvia Mezzanotte, cantando due brani dei Matia Bazar, Vacanze romane e Brivido Caldo.

Al secondo posto si è classificata Minnena Stangoni di Badesi (Sassari) con il brano La casa in riva al mare, successo di Lucio Dalla. AL terzo posto Raffaele Rossi, ottantenne romano con il brano Il nostro concerto di Umberto Bindi. “Abbiamo ascoltato canzoni straordinarie che appartengono alla nostra tradizione musicale, alla vita e all’esperienza di ognuno di noi”, dichiara Renato Borghi, presidente nazionale 50&Più. “Abbiamo avuto il piacere di ascoltare cantanti dilettanti con una grande passione per la musica. Molti sono alla loro prima esperienza. La 50&Più ", conclude Borghi, "si congratula con tutti loro, per il coraggio, la voglia di mettersi in gioco, per averci reso partecipi del loro sogno che, orgogliosamente, abbiamo contribuito a realizzare”.