Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi: "Adesso voglio Maradona"

"Raz Degan si è distinto da subito, fuori dalle regole, cercava il contatto con la natura, un po' survivor. Tutti vorrebbero vivere un'Isola come quella che ha fatto lui. Già dalla seconda puntata ha avuto un seguito, era un vincitore annunciato".

A poche ore dalla conclusione dell'Isola dei Famosi che ha visto la partecipazione anche di Nancy Coppola, Alessia Marcuzzi ha confessato in una intervista a Il Giornale: "Mi diverto sempre nel condurre i reality, perché ti mettono in gioco per come sei. Non ti puoi esimere dal metterci la pancia, dare il tuo supporto".

E sui possibili naufraghi della prossima edizione: "Penso a Luciana Littizzetto, è un'amica, ha tante corde, la dolcezza, la simpatia, l'intelligenza. Ma non la farebbe mai. E poi Maradona, un nome che si è fatto tante volte. Perché non renderlo reale?".