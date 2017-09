Sergio Castellitto: "Napoli è la capitale della creatività"

"E' emblematico che lil cinema napoletano venga considerato come una produzione a se stante rispetto al cinema italiano. Ciò dimostra come questa città sia una capitale della creatività". Sergio Castellitto ha chiuso la XIX edizione del Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini. Al Cinema Hart di via Crispi, l'attore e regista ha presenziato alla proiezione del suo ultimo film, Fortunata, vincitore di tre Nastri d'Argento. Prima, un incontro in cui Castellitto ha spiegato il suo rapporto con Margaret Mazzantini, moglie e utrice dei libri dai quali l'artista trova ispirazione per i sui film. Ai nostri microfoni, Castellitto parla del suo rapporto con Napoli e del momento del cinema partenopeo. Una città, secondo l'attore, che "...ha sempre rilanciato in termini di produzione artistica, dimostrandosi una caposaldo del cinema e del teatro italiano. Sarà che vengo da Roma, una città disastrata, ma Napoli mi sembra migliorata in tutti i suoi aspetti. E' un piacere tornarci e questo è sempre un buon segno".