Ron alla Festa di Piedigrotta: "Napoli vi lascia senza parole. E su Pino Daniele..."

E' stato l'ospite d'onore della Festa di Piedigrotta, una manifestazione che ha ammesso di "conoscere poco" e di "volerla vivere più dall'interno". Rosalino Cellamare, in arte Ron ha un rapporto molto forte con la città Napoli. Prima del suo concerto sul Lungomare, in occasione della kermesse "Naviganti, Eroi, Poeti e Santi della città“, racconta ai nostri microfoni la sua passione per i napoletani e il ricordo di Pino Daniele.