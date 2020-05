Intervista al rapper e cantautore nello in arte npj

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

D:Benvenuto , ti vuoi presentare? R:Salve! Mi chiamo Nello in arte NPJ sono rapper e cantautore e sono anche un ballerino stile Michael Jackson da oltre 13 anni Di professione faccio il cameriere di sala sia di bar che ristorazione ma non mi dispiace imparare nuove cose e perfezionarmi sempre di più Sogno fin da quando ero bambino di entrare nel mondo dello spettacolo per far ascoltare la mia musica a tutto il mondo e per far si che questo sogno si avveri non smetterò mai di scrivere nuovi testi e nuove canzoni sperando che prima o poi qualcuno mi ascolti e si accorgerà del mio talento D:Come sei di carattere? R:Mi ritengo abbastanza simpatico ma sono anche molto serio schietto sincero estroverso socievole ed anche vanitoso D:Sei una persona determinata? R:Sono più che determinato potrei anche superare i miei limiti se volessi D:Quali sono i tuoi hobby? R:Di sicuro è scrivere le mie canzoni soprattutto quanto mi sento un po’ giù riesco a sfogare tutte le mie frustrazioni creando qualcosa di meraviglioso Adoro andare in moto Vedere film horror Danzare e giocare alla PlayStation D:Colore preferito? R:nero D:Quale musica ascolti? R:Rap trap pop italiana napoletana inglese D:Ultima domanda, sogno nel cassetto che desideri realizzare? R:Desidero tantissimo passare alla storia come Michael Jackson Freddie Mercury Sogno di cantare davanti a milio