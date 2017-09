Alessandro Gassman: "Noi romani dovremmo prendere esempi dai napoletani"

"Napoli? E' una città che ho iniziato a conoscere meglio lo scorso anno grazie alla serie tv 'I bastardi di Pizzofalcone', che tornerò a girare dal prossimo ottobre. Me ne sono innamorato. È molto più vivace di altre città italiane ed è abituata a superare i problemi e le avversità", a dirlo è Alessandro Gassman nel corso di un'intervista all'Huffington Post. L'attore è al Festival del Cinema di Venezia per presentare "Gatta Cenerentola".

"Napoli ha da sempre una reazione, noi romani dovremmo prendere esempio da quella città e dai napoletani", afferma il noto attore.

"Le condizioni in cui versa Roma la fanno peggiorare ogni giorno sempre di più. Non ho nulla da dire a Virginia Raggi, lei è una Sindaca, io un attore, perché sono i fatti e le difficili situazioni di degrado in cui viviamo che parlano da sole. Amo la mia città e proprio per questo sono un romano abbacchiato", conclude Gassman.