Iniziata la gara di solidarietà a sostegno dei progetti dell’Associazione ”VENTO SOLIDALE – ONLUS”! A distanza di poco tempo dalla data in cui l’ Associazione ”VENTO SOLIDALE -ONLUS” ha acquisito la piena operatività organizzativa, numerosi donatori hanno concesso il loro sostegno ai nostri progetti di solidarietà in Uganda ed in Italia! Per questo motivo l’Associazione “VENTO SOLIDALE – ONLUS” ha deliberato di ringraziare tutti i suoi donatori, anche quelli futuri, con un regalo speciale, che risulterà indubbiamente utile nel corso del 2018! Infatti, a tutti coloro che effettueranno una donazione (auspicabilmente non inferiore a 10 euro) entro il 31 dicembre 2017, a favore dell’Associazione “VENTO SOLIDALE – ONLUS”, tramite bonifico bancario su: c/c BCC Roma IBAN IT 32 J 08327 39030 000000010327, intestato all’ ASSOCIAZIONE ”VENTO SOLIDALE – ONLUS“ (con la causale: Erogazione liberale-Ass.ne“Vento Solidale-Onlus”-progetti di solidarietà), verrà inviato GRATUITAMENTE : il simpatico “SEMESTRINO”(calendario tascabile) dell’Associazione! Come fare per ricevere questo esemplare ”unico”? E’ facilissimo! E’ sufficiente: effettuare la donazione entro il 31 dicembre 2017 e comunicare il proprio recapito postale alla casella di posta elettronica: ventosolidaleonlus@gmail.com. L’Associazione ”VENTO SOLIDALE – ONLUS “ ricevuto il bonifico ed il recapito postale dell’ordinante dello stesso (tramite la citata email), invierà “GRATUITAMENTE” (con posta ordinaria) al donatore il simpatico e utile ”semestrino”(*)! Questa iniziativa si aggiunge a quella, recentemente attivata, che consente di dare il proprio contributo indirettamente, mentre si effettuano acquisti on-line, senza alcun costo aggiuntivi. L’Associazione “VENTO SOLIDALE – ONLUS”, infatti, aderisce a Helpfreely.org, la piattaforma internazionale che mette in contatto la solidarietà con il commercio on-line. Come fare? Semplice! Chiunque, acquistando qualsiasi prodotto da uno dei numerosi negozi on-line partner di Helpfreely, può decidere di donare una piccola percentuale della propria spesa a favore dei progetti dell’ Associazione “VENTO SOLIDALE – ONLUS”. Al singolo cliente non costa nulla! : sarà infatti lo stesso negozio on-line a devolvere alla nostra Associazione una parte del proprio ricavato. Come fare? Dopo essersi collegati con il sito www.helpfreely.org : - entrare nella sezione “Negozi partner” e cercare tramite il motore di ricerca interno il negozio on-line su cui si desidera acquistare; - passare il mouse sopra il logo del negozio desiderato, cliccare sul link “Shop&Help”; - digitare /selezionare “VENTO SOLIDALE - ONLUS” come no-profit destinataria del contributo e poi cliccare sul tasto “Shop&Help”; In automatico si aprirà la pagina del negozio on-line: a questo punto effettuate normalmente i vostri acquisti, parte della vostra spesa sarà devoluta in beneficenza. Con queste semplici operazioni “solidali” ( donazione su c/c ed acquisti on line dedicati ) sosterrai i progetti “Un trattore per Kakiri” e “Sostegno italiano” e parteciperai attivamente alle nostre iniziative di solidarietà verso le persone in condizione di disagio sia in Uganda che in Italia! DONA ORA! TI INVIEREMO “GRATIS” IL NOSTRO “SEMESTRINO”! (*)l’Associazione declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disservizi creatisi nell’invio/ricezione del “semestrino” per cause non imputabili all’Associazione www.ventosolidaleonlus.altervista.org email:ventosolidaleonlus@gmail.com

