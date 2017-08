Indivisibili, il film di Edoardo De Angelis su Sky Cinema Uno

Prima tv domenica alle 21,15 su Sky Cinema Uno per "Indivisibili", il film vincitore di 6 David di Donatello 2017. La pellicola, diretta da Edoardo De Angelis, è disponibile anche su Sky Go e Sky On Demand.

Dasy e Viola (Marianna e Angela Fontana, entrambe candidate al David di Donatello 2017 come migliori attrici protagoniste) sono due gemelle siamesi di 18 anni, originarie di Napoli, dotate di una voce incantevole. Il padre le tiene lontane dal resto del mondo, costringendole però ad esibirsi durante i matrimoni e le feste patronali per trarne vantaggio economico. Tutta la famiglia, infatti, sopravvive grazie al successo delle gemelle, ma le cose cambiano quando Dasy e Viola scoprono la possibilità di poter essere separate definitivamente attraverso un intervento chirurgico.

La pellicola di Edoardo De Angelis, presentata alla 73 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, èstata accolta positivamente dalla critica vincendo, oltre a 6 David di Donatello, anche 8 Ciak D'Oro e recentemente a Taormina 5 Nastri d'Argento, posizionandosi come il film piu' premiato dell'edizione 2017.

Nel cast, insieme alle sorelle Fontana, Antonia Truppo (David di Donatello 2017 come miglior attrice non protagonista), Marco Mario De Notaris (La'-bas - educazione criminale), Gaetano Bruno (Baaria) e Peppe Servillo (Lascia perdere, Johnny!). Particolare menzione alla colonna sonora composta da Enzo Avitabile che ha trionfato nelle maggiori rassegne cinematografiche, aggiudicandosi due David di Donatello e due Nastri d'Argento per la miglior colonna sonora e la miglior canzone originale, un Ciak d'Oro per la miglior colonna sonora e un Globo d'Oro per la miglior musica.