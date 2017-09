La nuova indie band Mucca82 lancia un pezzo sulla mozzarella di bufala

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

A due mesi dalla formazione dei Mucca82, la band “indie-milk” - nata a Nola - è pronta a far uscire il loro primo singolo accompagnato da un video molto curioso. Il brano, composto, arrangiato e suonato completamente dai quattro musicisti campani, è un’allegoria di altri brani già sentiti modificati ed assemblati in modo particolare a cui è stato aggiunto un testo che parla - per la prima volta - di uno dei prodotti tipici della Campania: la mozzarella di bufala. Può sembrare un argomento leggero ma in realtà il testo affronta i problemi di tutti i giorni delle persone che ruotano attorno a questo fantastico prodotto culinario. Il videoclip sarà disponibile dal 2 ottobre sulla pagina Facebook della band www.facebook.com/mucca82