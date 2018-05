Il volto del potere napoletano racchiuso negli scatti di undici fotografi

La politica e il potere raccontate attraverso le fotografie. Al Pan apre la mostra a cura della Fondazione Maurizio Valenzi "La Napoli di Maurizio" dedicata all'ex sindaco di Napoli a cavallo tra gli anni '80 e '90.

La mostra ripercorre la Napoli degli anni '70 e '80 attraverso gli scatti di grandi fotografi, tra i quali Cecilia Battimelli, Antonio Biasiucci, Luciano Ferrara, Mimmo Jodice, Salvatore Sparavigna. Berlinguer, l'Italsider, il movimento dei disoccupati, foto che si uniscono a formare un album di famiglia della città.

All'interno della mostra, c'è uno spazio dedicato alla storia recentissima della politica cittadina. Il fotografo Marco Sales ha raccolto 27 scatti che ritraggono le campagne elettorali degli ultimi tre anni: de Magistris "incoronato" re per per il secondo mandato; la continua dialettica tra sindaco e Vincenzo De Luca; Luigi Di Maio che bacia la teca di San Gennaro nella sua prima uscita da candidato premier in pectore.