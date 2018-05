“Il Sentiero degli dei”: una leggenda spiega il perchè del suo nome

Il Sentiero degli Dei è uno dei percorsi più suggestivi e famosi al mondo. Situato in piena Costiera Amalfitana, il percorso lungo 8 km parte da Agerola (esattamente da Bomerano) e arriva a Nocelle (Positano), offrendo agli escursionisti scorci mozzafiato. Il sentiero si sviluppa lungo il crinale alto della montagna, passando da quota 650m di Bomerano ai 440m di Nocelle (è possibile percorrerlo in entrambi i sensi). Si tratta di uno dei più interessanti e spettacolari itinerari escursionistici di tutta Italia, per le sue bellezze paesaggistiche e per gli scorci panoramici che si possono ammirare dall’alba al tramonto. Camminando con la montagna da un lato e il mare dall’altro si scopre un paesaggio nuovo e più bello ad ogni svoltar di crinale. Prima il mare con le sue piccole insenature, poi il golfo di Salerno, e infine la Penisola sorrentina, Punta Campanella, l’isola de Li Galli, e in fondo Capri con i suoi fantastici Faraglioni. Ma non ci sono solo panorami, percorrendo il sentiero ci si imbatte anche nella meravigliosa macchia mediterranea: dalla flora con le erbe e gli aromi (timo, alloro, rosmarino, mirto, funghi e carrube) della più tradizionale cucina locale, alla fauna contraddistinta dalla presenza di donnole, volpi e ricci, rondini, civette, corvi e falchi pellegrini. Ma da dove deriva il suo nome? Escludendo l’evidente senso metaforico, il nome è legato ad un famoso evento della mitologia greca.

