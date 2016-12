Il robot di “Pronto Raffaella” nel film di Siani

È diventato famoso in Italia negli anni 80' interpretando il robot del programma “Pronto Raffaella?” di Raffaella Carrà. A gennaio sarà tra i protagonisti di quello che già si annuncia essere il prossimo successo di Alessandro Siani. Si tratta dell'attore americano David Zed, da anni adottato dal nostro paese, che interpreterà il ruolo di un allenatore della nazionale di pattinaggio nella nuova pellicola del regista e comico napoletano, “Mister Felicità”. Per l'interprete americano non si tratta del primo film con registi italiani visto che è stato già diretto da Pif in “In guerra per amore” e da Carlo Vanzina in “Un matrimonio da favola”.

Una carriera sul grande schermo lanciata però dal piccolo con il fortunato programma della Carrà. Interpretava un robot diventato poi famosissimo in tutte le case degli italiani. Personaggio che ha poi riproposto in giro per teatri e che gli è valso il “Gran premio internazionale della comicità” di Tokyo. Lo rifarà anche prossimamente con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy a teatro dopo essere apparso in tutti i cinema italiani. Un gradito ritorno per David Zed che da anni vive a Roma ed è ormai a tutti gli effetti italiano e legato al nostro popolo dopo aver fatto parte della cultura popolare degli anni 80'.