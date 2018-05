Il principe di Monaco laureato a Napoli: "Noi e voi uniti dall'amore per il Mediterraneo"

Una laurea per l'impegno che da anni profonde per la salvaguardia del Mediterraneo. Nella splendida Villa Doria d'Angri, l'Università Partenope ha conferito al principe Alberto di Monaco la laurea honoris causa in Scienze e Tecnologie del mare. Il principe ha richiamato l'impegno europeo per il miglioramento delle condizioni ambientali e ha definito il popolo monegasco e quello napoletano unititi proprio dal Mare Nostrum.

La cerimonia è proseguita nella sala ricevimenti di Villa Doria, con un menu affidato alle mani dello chef stellato Gennarino Esposito. Molte le personalità politiche, accademiche e della nobiltà napoletana che hanno accolto l'esponente della famiglia Grimaldi.